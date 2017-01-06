Вчера на 110 километре шоссе Таллинн-Нарва произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Для выяснения более точных обстоятельств ДТП полиция просит помощи других участников движения.

По первоначальным данным, двигавшийся в сторону Нарвы автомобиль Infinity, за рулем которого находился 36-летний мужчина, чтобы избежать столкновения с останавливавшимся впереди автомобилем, отклонился на встречную полосу, где задел двигавшийся в сторону Таллинна грузовой микроавтобус Volkswagen. В результате столкновения Volkswagen, за рулем которого находился 42-летний мужчина, отклонился на встречную полосу , где столкнулся с двигавшимся в торону Нарвы автомобилем Toyota. В результате ДТП пострадал управлявший Toyota 31-летний мужчина и пассажиры — 33-летняя женщина и 9-месячный ребенок, их всех доставили в больницу для проверки здоровья.

Более точные обстоятельства ДТП выяснятся в хоте начатого уголовного производства.

Полиция просит всех, кто стал очевидцем ДТП, сообщить об этом по телефону +372 5329 2883 или по электронному адресу ylle.oun@politsei.ee.