22.04.2017, 21:46

ВИДЕО: Полиция была вынуждена протаранить мотоциклиста, который ускорялся до 100 км/ч и пытался скрыться

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rus.delfi.ee
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Вчера ночью в Таллинне полицейский патруль преследовал мотоциклиста, который проигнорировал знак остановиться. Во время преследования мотоциклист ускорялся до 100 км/ч. При этом мотоциклист ехал еще с одним пассажиром.

Когда мотоциклист сбавил скорость для совершения маневра, полиция приняла решение: взять на таран. Полицейская машина Volkswagen Kombi врезалась в мотоцикл BMW. Инцидент произошел на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Вана-Куули.

За рулем мотоцикла находился 22-летний мужчина, за рулем Volkswagen Kombi — 25-летний мужчина.

В результате столкновения мотоцикл упал, мотоциклист и 22-летняя пассажирка тоже упали. Пострадавших доставили в больницу.

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