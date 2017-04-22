ВИДЕО: Полиция была вынуждена протаранить мотоциклиста, который ускорялся до 100 км/ч и пытался скрыться

Вчера ночью в Таллинне полицейский патруль преследовал мотоциклиста, который проигнорировал знак остановиться. Во время преследования мотоциклист ускорялся до 100 км/ч. При этом мотоциклист ехал еще с одним пассажиром.

Когда мотоциклист сбавил скорость для совершения маневра, полиция приняла решение: взять на таран. Полицейская машина Volkswagen Kombi врезалась в мотоцикл BMW. Инцидент произошел на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Вана-Куули.

За рулем мотоцикла находился 22-летний мужчина, за рулем Volkswagen Kombi — 25-летний мужчина.

В результате столкновения мотоцикл упал, мотоциклист и 22-летняя пассажирка тоже упали. Пострадавших доставили в больницу.

