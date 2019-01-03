03.01.2019, 13:00

ВИДЕО: Полицейская погоня в спальном районе: пьяные мужчины на авто пытались скрыться от полиции

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rus.delfi.ee
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В ночь на вторник полицейские заметили, как на Мустамяэ теэ в Таллинне автомобиль Saab сворачивает на встречную полосу.

”Полицейские последовали за автомобилем, дали сигнал остановиться, но водитель на это лишь прибавил скорости и попытался скрыться”, — сказал Delfi оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Пирко Пярила.

Погоня завершилась на перекрестке Тедре и Винди. В определенный момент Saab исчез из поля зрения полицейских, и на перекрестке они обнаружили пустой автомобиль с открытыми дверьми и ключом в замке зажигания.

”Мы последовали за беглецом в многоквартирный дом. Благодаря следам и показаниям свидетеля мы определили, в каком доме и квартире может скрываться водитель. Поскольку дверь нам никто не открыл, то мы связались с владельцем квартиры, который приехал на место и открыл дверь. В квартире находились 34-летний и 61-летний мужчины, которых мы задержали и доставили участок для сдачи анализов. Оба мужчины были нетрезвы”.

Кто именно из этих двоих управлял автомобилем, выяснит следствие. ”Большое спасибо тому хорошему человеку, который согласился нам помочь на месте происшествия!” — сказал Пярила.

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