ВИДЕО: Полицейская погоня в спальном районе: пьяные мужчины на авто пытались скрыться от полиции

”Полицейские последовали за автомобилем, дали сигнал остановиться, но водитель на это лишь прибавил скорости и попытался скрыться”, — сказал Delfi оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Пирко Пярила.

Погоня завершилась на перекрестке Тедре и Винди. В определенный момент Saab исчез из поля зрения полицейских, и на перекрестке они обнаружили пустой автомобиль с открытыми дверьми и ключом в замке зажигания.

”Мы последовали за беглецом в многоквартирный дом. Благодаря следам и показаниям свидетеля мы определили, в каком доме и квартире может скрываться водитель. Поскольку дверь нам никто не открыл, то мы связались с владельцем квартиры, который приехал на место и открыл дверь. В квартире находились 34-летний и 61-летний мужчины, которых мы задержали и доставили участок для сдачи анализов. Оба мужчины были нетрезвы”.

Кто именно из этих двоих управлял автомобилем, выяснит следствие. ”Большое спасибо тому хорошему человеку, который согласился нам помочь на месте происшествия!” — сказал Пярила.