ВИДЕО: Погибший вчера в ДТП на Хийюмаа — местный политик Юллар Падар, в 30 лет ставший старейшиной волости Кяйна

Там столкнулись грузовик Volvo и легковой автомобиль Mitsubishi L200. В столкновении машин находившийся за рулем легковушки мужчина пострадал настолько тяжело, что скончался на месте происшествия. Находившаяся в легковушке в качестве пассажирки женщина и водитель грузовика также пострадали в ДТП, и их доставили для дополнительного осмотра в больницу.

Погибший — известный на Хийюмаа политик Юллар Падар, в 2000-м году ставший в 30-летнем возрасте старейшиной волости Кяйна и 9 лет ее возглавлявший, а по результатам последних местных выборов был избран депутатом собрания волости Хийюмаа.

”Он был рассудительным, понимающим человеком”, — сказал о Падаре председатель горсобрания Айвар Виидик, отметив, что политик был очень активным депутатом. ”Ставил нужные вопросы в правильный момент”.