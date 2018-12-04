ВИДЕО: Погибший вчера в ДТП на Хийумаа — местный политик Юллар Падари, в 30 лет ставший старейшиной волости Кяйна

Там столкнулись грузовик Volvo и легковой автомобиль Mitsubishi L200. В столкновении машин находившийся за рулем легковушки мужчина пострадал настолько тяжело, что скончался на месте происшествия. Находившаяся в легковушке в качестве пассажирки женщина и водитель грузовика также пострадали в ДТП, и их доставили для дополнительного осмотра в больницу.

Погибший — известный на Хийумаа политик Юллар Падари, в 2000 году ставший в 30-летнем возрасте старейшиной волости Кяйна и 9 лет ее возглавлявший, а по результатам последних местных выборов был избран депутатом собрания волости Хийумаа.

”Он был рассудительным, понимающим человеком”, — сказал о Падари председатель горсобрания Айвар Вийдик, отметив, что политик был очень активным депутатом. ”Ставил нужные вопросы в правильный момент”.