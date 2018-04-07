ВИДЕО: Поезд приближается, а безрассудный водитель и не подумал остановиться

Delfi прислали видео с железнодорожного переезда Хийу в Таллинне, где водитель обгоняет образовавшуюся у шлагбаума очередь и стремглав едет через железнодорожные пути, даже не посмотрев, далеко ли находится поезд.

В этот раз сорвиголове повезло, но наверное, не стоит упоминать, что так делать — крайне опасно! В последнее время в ЭСтонии происходило множество ДТП на железнодорожных переездах, в том числе и с летальным исходом.

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