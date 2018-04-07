07.04.2018, 17:30

ВИДЕО: Поезд приближается, а безрассудный водитель и не подумал остановиться

 (11)
rus.delfi.ee
EST 8

Delfi прислали видео с железнодорожного переезда Хийу в Таллинне, где водитель обгоняет образовавшуюся у шлагбаума очередь и стремглав едет через железнодорожные пути, даже не посмотрев, далеко ли находится поезд.

В этот раз сорвиголове повезло, но наверное, не стоит упоминать, что так делать — крайне опасно! В последнее время в ЭСтонии происходило множество ДТП на железнодорожных переездах, в том числе и с летальным исходом.

Смотрите также подборку видео безрассудного поведения на железнодорожных переездах и переходах в Эстонии.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО: В Германии в центре Мюнстера грузовик въехал в толпу людей, есть погибшие

07.04.2018
В центре Мюнстера грузовик врезался в толпу людей. Место происшествия оцепила полиция, ведется крупномасштабная операция, сообщила в субботу, 7 апреля, в Twitter полиция Мюнстера. Полиция также подтвердила, что есть погибшие и раненые, передает DW.
Подробнее

ВИДЕО: Поезд приближается, а безрассудный водитель и не подумал остановиться

07.04.2018
Delfi прислали видео с железнодорожного переезда Хийу в Таллинне, где водитель обгоняет образовавшуюся у шлагбаума очередь и стремглав едет через железнодорожные пути, даже не посмотрев, далеко ли находится поезд.
Подробнее

Труп владельца упавшей с обрыва Пакри машины найден неподалеку

07.04.2018
Утром полиция продолжила поиски пропавшего владельца автомобиля, который в ночь на пятницу упал с обрыва Пакри в Палдиски. Около 9:50 на берегу неподалеку от места инцидента был обнаружен труп мужчины.
Подробнее


”Не выдерживает никакой критики!” Клиентам Piletilevi все еще не вернули деньги за отмененный в 2016 году концерт

07.04.2018
Читатель обратился в редакцию и сообщил, что до сих пор не получил назад деньги за билеты на отмененный концерт Эроса Рамазотти, который должен был состояться в июне 2016 года.
Подробнее


Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
Naiste käekell Daniel Wellington 0509DW
139,- €
-20% Meeste käekell Police KING COBRA PL.14538JSBN/65A
219,- €
175,20 €
-40% Esprit naiste käekell ES106112002
205,20 €
123,12 €
-37% Meeste käekell Police PL.13547JSB/02A
175,- €
110,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100047
139,- €

В Иерусалиме ожидают схождение Благодатного огня, в Таллинн огонь прибудет в воскресенье

07.04.2018
Паломники из разных стран пришли в субботу в храм Гроба Господня в Иерусалиме, чтобы после нескольких часов молитвенного стояния увидеть чудо схождения Благодатного огня.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Ощутите разницу между умной технологией и обычной зубной щеткой!
Время простых зубных щеток прошло – в Philips создана инновационная зубная щетка Sonicare DiamondClean Smart на базе высококачественной технологии sonic, позволяющей при помощи смартфонного приложения обеспечить чистоту и белизну зубов. Это самый лучший способ иметь здоровые зубы и прекрасную улыбку!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ





КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Театр им. Маяковского представит в Таллине спектакль "Пигмалион"
23 мая на сцене Nordea Театр им. Маяковского представит остроумный и пышущий оптимизмом спектакль "Пигмалион"Самую знаменитую пьесу Бернарда Шоу "Пигмалион" поставил мэтр театральной режиссуры Леонид Хейфец. В роли профессора Хиггинса - народный артист России Игорь Костолевский. Премьера состоялась в Москве 8 декабря 2017 года с оглушительным успехом.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ