ВИДЕО: Пенсионерка Валентина из Ласнамяэ совершала странные маневры на встречной полосе

Самый известный в Эстонии дорожный хулиган, живущая в Ласнамяэ пенсионерка Валентина оказалась в полном замешательстве на Лаагна теэ. Сперва она ехала по встречной полосе, это она довольно скоро поняла, но за этим последовал чрезвычайно трудный разворот.

"Мадам съехала с горы от Prisma по встречной полосе, со скоростью примерно 20 км/ч, и затем после автобусной остановки попыталась развернуться, как видно на видео", — уточнил автор видео Кристо Койк.

Хотя при просмотре видео все это выглядит довольно юмористическим, другим участникам движения это, очевидно, не казалось таким комичным, поскольку подобное поведение на дороге чрезвычайно опасно.

Койк добавил, что семь минут спустя дорожный хулиган с ласкательным именем Субарик отправилась уже по правильной стороне в центр Mustakivi. Стекла автомобиля были по-прежнему разбиты — что с ними случилось, можно прочитать в опубликованной во вторник статье Delfi.