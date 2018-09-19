ВИДЕО: От этого может зависеть чья-то жизнь! Полиция задержала десятки человек, уткнувшихся за рулем в гаджеты

”Мы можем провести с ними беседу, пообщаться и, возможно, повлиять на их поведение. Каждый человек должен хорошо подумать, чем он занимается за рулем. От этого может зависеть чья-то жизнь”, — сказал Delfi оперативный дежурный Департамента полиции и погранохраны Ээрик Пургель и добавил, что все начинается с самих людей.

В этом году за сторонние занятия за рулем наказано 2700 водителей, что на 500 больше, чем за тот же период прошлого года.

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