19.09.2018, 11:48
ВИДЕО: От этого может зависеть чья-то жизнь! Полиция задержала десятки человек, уткнувшихся за рулем в гаджеты
Полицейские кесклиннаского отделения за четыре часа задержали 20 водителей, использовавших во время управления автомобилем телефон. Шесть из них отделались предупреждением, в отношении остальных возбуждено дело о проступке.
”Мы можем провести с ними беседу, пообщаться и, возможно, повлиять на их поведение. Каждый человек должен хорошо подумать, чем он занимается за рулем. От этого может зависеть чья-то жизнь”, — сказал Delfi оперативный дежурный Департамента полиции и погранохраны Ээрик Пургель и добавил, что все начинается с самих людей.
В этом году за сторонние занятия за рулем наказано 2700 водителей, что на 500 больше, чем за тот же период прошлого года.
Смотрите видео!