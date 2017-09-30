30.09.2017, 16:40

ВИДЕО: Осужденный эстонский гонщик пытается припарковаться в нетрезвом виде

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rus.delfi.ee
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Харьюский уездный суд сегодня признал 33-летнего Марко Асмера виновным в управлении моторным транспортным средством в состоянии опьянения и назначил ему наказание в виде девяти месяцев тюремного заключения, которое не будет приведено в исполнение, если осужденный в течение годового испытательного срока не совершит нового преднамеренного преступления.

В качестве дополнительного наказания Марко Асмера на четыре месяца лишили водительских прав. Он должен возместить процессуальные расходы в сумме 743 евро. Уголовное дело рассмотрели в согласительном производстве.

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