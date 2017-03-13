ВИДЕО: Оплошность во время рейда — полицейский дал подуть в алкометр пассажиру

В социальной сети набирает популярность видео, на котором ехавшая на вечеринку компания в субботу попала в полицейский рейд в Таллинне на Пярнамяэ теэ. У автомобиля как руль, так и водитель находились с правой стороны

Эта особенность осталась незамеченной полицией, и дали подуть сидевшему на соседнем кресле мужчину.

"Отправление на вечеринку. Приехала машина с правым рулем. Друг Эгон сел спереди рядом с водителем. Мы попали в полицейский рейд. Эгону дали подуть. Дело мастера боится", — сказано в посте в Facebook.

Находившийся в автомобиле Симо описал Delfi, что инцидент произошел около 18 часов и полиция действительно не поняла, что дала подуть пассажиру. "Но это человеческое. Это в условия Эстонии очень маловероятно — встретить машину с правым рулем, там было много работы у полицейских", — описал Симо.

Участники ни в чем не упрекают полицию, а отмечают, что это был просто смешной случай. Пассажир был трезв. "Подул и разрешили ехать дальше", — добавил Симо.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Хелен Ульдрих прокомментировала Delfi, что это действительно была человеческая ошибка. "Мы обязательно побеседуем с коллегами и обратим внимание на то, чтобы и в конце длинного рабочего дня блюстители порядка не поддавались рутине или усталости и сохраняли бдительность и внимательность", — отметила представитель полиции.