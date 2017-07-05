ВИДЕО: Опасный маневр! В Нарве алководитель пытался скрыться от полиции и врезался в стену

В воскресенье, 2 июля, рано утром мужчина за рулем Chrysler находился в состоянии алкогольного опьянения и проигнорировал требование полицейских остановиться. Он пробовал скрыться от полиции, но во время погони врезался в стену. Затем пытался сбежать с места происшествия.

В воскресенье утром, около 4:50, в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Нарве, возле бара на улице Йыэ, за рулем находился пьяный мужчина. Информацию предоставили полиции чуть позже 5 утра, полицейский патруль заметил автомобиль на улице Кангеласте.

Полицейские подали приказ остановиться, который 31-летний водитель машины Chrysler проигнорировал. Мужчина пробовал оторваться от полиции, свернув к парковке возле магазина. Однако в своем состоянии не смог справиться с управлением и врезался в стену, повредив здание магазина, бордюр и свой автомобиль.

После этого инцидента водитель пытался сбежать от полиции. Однако в скором времени его поймали и провели алкогольную экспертизу, а затем отправили в арестантский дом протрезветь, уточнил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.