27.03.2018, 21:00

ВИДЕО: Опасные маневры в городе: эстонский "герой" показал южным соседям, как надо ездить

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rus.delfi.ee
EST

Читатель Delfi прислал видео, снятое на улицах города Сигулда в Латвии, на котором автомобиль Toyota с эстонскими номерами мчится мимо других участников движения, совершая при этом чрезвычайно опасные маневры.

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