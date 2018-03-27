ВИДЕО: Опасные маневры в городе: эстонский "герой" показал южным соседям, как надо ездить

Читатель Delfi прислал видео, снятое на улицах города Сигулда в Латвии, на котором автомобиль Toyota с эстонскими номерами мчится мимо других участников движения, совершая при этом чрезвычайно опасные маневры.
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Читатель Delfi прислал видео, снятое на улицах города Сигулда в Латвии, на котором автомобиль Toyota с эстонскими номерами мчится мимо других участников движения, совершая при этом чрезвычайно опасные маневры.
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