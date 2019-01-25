ВИДЕО: ”Она сама так под гору разогналась!” Суд назначил превышавшему скорость российскому туристу 6 дней ареста

За рулем машины оказался 36-летний гражданин РФ, который назвал достаточно странную причину своего правонарушения. Как сказал водитель, машина сама начала ехать быстрее, так как дорога пошла на спуск. Езда на зимней дороге с такой скоростью не может иметь никаких оправданий, и такой глупый поступок опасен как самому водителю, так и другим участникам дорожного движения.

Сегодня водителя доставили в суд, в результате иностранцу придется провести в арестном доме шесть дней и подумать о своем поведении. Также суд лишил мужчину права на управление автомобиля на территории Эстонии на шесть месяцев.