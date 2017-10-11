ВИДЕО: Окружной суд оставил в силе оправдательный приговор Кауру Кендеру

Таллиннский окружной суд объявил сегодня решение по делу Каура Кендера, который обвинялся в производстве детской порнографии и ранее был оправдан Харьюским уездным судом.

Окружной суд удовлетворил апелляцию прокурора частично, отменив назначенное уездным судом 16 мая взыскание компенсации причиненного Кауру Кендеру в ходе делопроизводства неимущественного ущерба (500 евро). В остальном решение уездного суда, в том числе оправдательный приговор Кендеру, осталось без изменений.