ВИДЕО: Окружной суд оставил в силе оправдательный приговор Кауру Кендеру

Таллиннский окружной суд объявил сегодня решение по делу Каура Кендера, который обвинялся в производстве детской порнографии и ранее был оправдан Харьюским уездным судом.
Окружной суд удовлетворил апелляцию прокурора частично, отменив назначенное уездным судом 16 мая взыскание компенсации причиненного Кауру Кендеру в ходе делопроизводства неимущественного ущерба (500 евро). В остальном решение уездного суда, в том числе оправдательный приговор Кендеру, осталось без изменений.
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