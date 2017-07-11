ВИДЕО: Ночью в Ыйсмяэ разом полыхали семь машин, три уничтожены полностью

Сегодня ночью перед многоквартирным домом в Ыйсмяэ загорелся легковой автомобиль. Огонь распространился на соседние шесть машин.

В 03:05 в Пыхьяский спасательный центр поступило несколько звонков о том, что перед домом по адресу Ыйсмяэ теэ, 150 горит машина.

Поскольку она находилась близ стоянки, где были и других машины, пламя на них перекинулось.

По словам пресс-секретаря Спасательного центра, полностью огонь уничтожил три авто, две машины сгорели на половину, и еще у двух — ущерб от сильного жара.

В 04:24 возгорание было потушено.

Обстоятельства выясняются.