ВИДЕО: Неслыханная бессердечность. Маленький котенок провел два дня без еды и воды в запертой машине в центре Таллинна

Сотрудница EuroPark и доброволец НКО Pesaleidja Реэлика вчера обнуружила в одном из автомобилей на парковке котенка возрастом в пару месяцев. Он был заперт в машине вместе с лотком, больше там никого и ничего не было — ни еды, ни воды.

"Когда я его там обнаружила, то я не волновалась, так как погода была прохладная и дождливая, а автомобиль был припаркован около 20 минут назад", — рассказывает она. Однако сегодня утром она обнаружила машину на том же месте, а котенок был до сих пор внутри.

Реэлика заволновалась, потому что сегодня на улице уже было солнце, а мобильная парковка автомобиля не была завершена — возможно, эти два дня владелец так и не подходил к автомобилю.

На вид с котенком было все в порядке, но Реэлику все же волновало то, что в машине не было видно мисок с едой и водой для животного. Кроме того, когда подошла к машине, котенок начал очень громко и жалобно мяукать.

Центр поддержки EuroPark попытался связаться в владельцем автомобиля, но он не отвечал на звонки. Тогда Реэлика решил связаться с Центром тревоги.

"Кажется, они его нашли, так как мне нужно было на несколько минут отойти от автомобиля, а когда я вернулась, то котик и лоток были оттуда забраны. Надеюсь, владелец все же поступил так по незнанию, считая, что котенок находится в безопасном месте, и не подумав в какой опасности могут оказаться оставленные в машине животные на самом деле", — подводит итог Реэлика.