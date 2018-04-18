ВИДЕО: Не повторяйте! Опасные маневры на Пярнуском шоссе

В группе EZ-дуны на Facebook опубликовано видео, на котором видно, как недалеко от Саку на Пярнуском шоссе водитель Škoda своим безумным стилем вождения подвергает опасности других участников дорожного движения.
Смотрите видео!
В группе EZ-дуны на Facebook опубликовано видео, на котором видно, как недалеко от Саку на Пярнуском шоссе водитель Škoda своим безумным стилем вождения подвергает опасности других участников дорожного движения.
Смотрите видео!
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