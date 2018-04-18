18.04.2018, 17:32

ВИДЕО: Не повторяйте! Опасные маневры на Пярнуском шоссе

 (25)
rus.delfi.ee
EST 12

В группе EZ-дуны на Facebook опубликовано видео, на котором видно, как недалеко от Саку на Пярнуском шоссе водитель Škoda своим безумным стилем вождения подвергает опасности других участников дорожного движения.

Смотрите видео!

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