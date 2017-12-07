ВИДЕО: Нарвская полиция просит помочь найти разбившего бутылкой окно к квартире

Нарвская полиция просит помощи в установлении личности молодого человека, который 15 ноября в 23.33 умышленно разбил окно в квартире дома по адресу Пушкина 45.

”Если вы узнаете кого-то из тех, кто запечатлён на видео, просим об этом сообщить по телефону 3576035 или по электронной почте diana.sumejeva@politsei.ee”, — говорится в опубликованном вчера сообщении Нарвского отделения полиции на его странице в Facebook.