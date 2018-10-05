ВИДЕО: На виадуке Юлемисте случилась авария, а из-за нее — еще и еще

rus.delfi.ee EST

В четверг вечером около 8 часов в Таллинне, на Петербургском шоссе, на виадуке Юлемисте произошло ДТП, которое стало причиной столкновения трех автомобилей. Одну женщину 61 года доставили в больницу.