ВИДЕО: На виадуке Юлемисте случилась авария, а из-за нее — еще и еще

В четверг вечером около 8 часов в Таллинне, на Петербургском шоссе, на виадуке Юлемисте произошло ДТП, которое стало причиной столкновения трех автомобилей. Одну женщину 61 года доставили в больницу.
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В четверг вечером около 8 часов в Таллинне, на Петербургском шоссе, на виадуке Юлемисте произошло ДТП, которое стало причиной столкновения трех автомобилей. Одну женщину 61 года доставили в больницу.
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Tähtaeg: 01.11.2018
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