05.10.2018, 14:10

ВИДЕО: На виадуке Юлемисте случилась авария, а из-за нее — еще и еще

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rus.delfi.ee
EST

В четверг вечером около 8 часов в Таллинне, на Петербургском шоссе, на виадуке Юлемисте произошло ДТП, которое стало причиной столкновения трех автомобилей. Одну женщину 61 года доставили в больницу.

По первоначальным данным, автомобили затормозили, потому как впереди случилась авария.

Tallinn Hockey weekend
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