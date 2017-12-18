ВИДЕО: На улице Виру полицейские задержали подростка, что привело к стычке со свидетелями инцидента

В субботу около 21:00 на улице Виру в Старом городе сотрудники полиции задержали курившего и пытавшегося убежать подростка, а свидетели задержания попытались за него вступиться. Помощники полицейских вынуждены были применить силу.

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Как видно из видео, помощники полицейских повалили несовершеннолетнего юношу на землю и надевали на него наручники. Свидетели данных действий, проходившие мимо, попытались получить у сотрудников правопорядка разъяснения, но подверглись атаке с их стороны.

Начальник патрульной службы Кесклиннаского отделения полиции Таави Кирсс объяснил, что куривший 16-летний подросток на просьбу предъявить документы попытался убежать и был повален на землю. Затем к помощнику полицейских сзади подошел употребивший алкоголь 44-летний мужчина. Так как его цель была неясна, сотрудник полиции оттолкнул его, чтобы продолжить безопасно заниматься арестом нарушителя порядка.

"Защитники правопорядка должны следить, чтобы при разрешении ситуации гарантировать и свою безопасность, чтобы не стать жертвой внезапной атаки. У полицейских есть право создать вокруг себя периметр, гарантирующий их безопасность", — добавил он.

По словам Кирсса, собравшийся вокруг народ неоднократно игнорировал предупреждения держаться подальше, а находившийся среди них 49-летний мужчин оскорбил полицейского. Мужчина проигнорировал приказ пройти с сотрудником полиции и оказал активное сопротивление. Задержанию также пытался помешать 48-летний мужчина, рассказал Кирсс.

Оба мужчины были задержаны. В отношении одного из них инициировано быстрое производство за оскорбление представителя власти, второго отпустили на следующий день после беседы.

Помощники полицейских передали 16-летнего юношу сотрудникам полиции, которые доставили его в участок. Об инциденте были уведомлены родители молодого человека, и его отпустили после производственных работ.