ВИДЕО: На территории болота Пяэскюла найдено 44 крупнокалиберных снаряда

Саперы Спасательного департамента уже несколько раз совершали работы по разминированию на болоте Пяэскюла. Первое сообщение о взрывных устройствах саперы получили еще в январе прошлого года. Тогда поиск продлился неделю, и саперы нашли 167 крупнокалиберных снаряда.

Так как больше взрывных устройств обнаружено не было, а погодные условия не позволили провести крупномасштабную поисковую операцию, то поиски были завершены. Летом прошлого года на той же территории были проведены выборочные поиски.

”Мы были уверены, что на территории болота еще есть взрывные устройства. Нам пришлось ждать зимы, так как летом территория болота слишком пожароопасная, а дождливая осенняя погода не подходит для передвижения по болоту на специальной технике”, — рассказал руководитель Северного центра разминирования Спасательного департамента Райдо Таалман.

Поиски проводились в сотрудничестве с саперами Сил обороны. В их распоряжении имеется специальный бронированный экскаватор. Для проведения поисковых операций на территории срубили деревья и кусты.

В ходе поисковых работ было обнаружено 44 крупнокалиберных снаряда. ”Так как снаряды были найдены на разных участках болота, то мы продолжим поиски и в дальнейшем”, — дополнил Таалман.

Взрывные устройства очень опасные и непредсказуемые. Неправильное обращение со взрывным устройством может привести к сильным увечьям или смерти. Если вы нашли взрывное устройство, то ни в коем случае нельзя его трогать, а о своей находке стоит незамедлительно сообщить на номер 112 и действовать согласно указаниям Центра тревоги.