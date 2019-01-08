08.01.2019, 12:10

ВИДЕО | На Таллиннской окружной дороге столкнулись два грузовика и легковушка


rus.delfi.ee
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Сегодня в 10:22 на перекрестке Таллиннской окружной дороги и Лагеди теэ произошла авария, которая сильно нарушила движение.

Как сообщается, сначала столкнулись грузовики Scania и Man, в результате чего от одного из них отцепился контейнер. В этот контейнер в свою очередь врезался легковой автомобиль Toyota.

Водитель одного из грузовиков получил травму головы и был доставлен в больницу.

Повреждены были и светофоры. Регулировкой движения на месте занимается полиция.

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