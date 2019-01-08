ВИДЕО | На Таллиннской окружной дороге столкнулись два грузовика и легковушка

Как сообщается, сначала столкнулись грузовики Scania и Man, в результате чего от одного из них отцепился контейнер. В этот контейнер в свою очередь врезался легковой автомобиль Toyota.

Водитель одного из грузовиков получил травму головы и был доставлен в больницу.

Повреждены были и светофоры. Регулировкой движения на месте занимается полиция.