ВИДЕО: На шоссе Таллинн-Тарту водитель остановил ехавший по встречке автомобиль

В четверг днем ехавший в Мяо по шоссе Таллинн-Тарту водитель увидел, как по четырехполосной дорогу ему навстречу по его полосе едет автомобиль, и заблокировал нарушителю проезд, пишет Geenius.
Смотрите видео!
В четверг днем ехавший в Мяо по шоссе Таллинн-Тарту водитель увидел, как по четырехполосной дорогу ему навстречу по его полосе едет автомобиль, и заблокировал нарушителю проезд, пишет Geenius.
Смотрите видео!
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