24.08.2018, 15:04

ВИДЕО: На шоссе Таллинн-Тарту полиция задержала ”дом на колесах”, из-под которого вырывались языки пламени

 (8)
rus.delfi.ee
EST 1

Лыунаская префектура сообщает на Facebook, что вчера поздно вечером на шоссе Таллинн-Тарту близ Пуурмани патруль заметил медленно едущий автомобиль с вагончиком для жилья, одно из колес которого грело.

Стражи порядка остановили транспортное средство. Когда его владелец увидел горящее колесо, то очень удивился.

При более тщательной проверке в вагончике, который уже был наполнен дымом, стражи порядка обнаружили дремлющего пьяного мужчину с собакой. У самого водителя также было выявлено алкогольное опьянение.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





ФОТО: В Нарве полицейские в масках и с пистолетами в руках эффектно задержали трех человек. Дело, вероятно, связано с торговлей оружием

24.08.2018
Читатель Delfi стал очевидцем того, как сегодня около полудня полицейские в масках и с оружием задержали в Нарве у гаражных блоков на улице Харидусе троих человек, положив их на асфальт и зафиксировав руки за спиной наручниками.
Подробнее




-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €

ВИДЕО: На шоссе Таллинн-Тарту полиция задержала ”дом на колесах”, из-под которого вырывались языки пламени

24.08.2018
Лыунаская префектура сообщает на Facebook, что вчера поздно вечером на шоссе Таллинн-Тарту близ Пуурмани патруль заметил медленно едущий автомобиль с вагончиком для жилья, одно из колес которого грело.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как определить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Партия EKRE восстановит скандальный памятник в Лихула, установленный и снесенный в 2004 году

24.08.2018
14 лет назад, 20 августа 2004 года, в местечке Лихула в Пярнумаа был установлен памятный камень в честь эстонских солдат, воевавших на стороне нацистской Германии. После разразившегося скандала этот монумент был 2 сентября демонтирован по распоряжению правительства ЭР, которое возглавлял тогда Юхан Партс. Теперь местное отделение Эстонской консервативно-народной партии (EKRE) намерено восстановить памятник.
Подробнее


ФОТО: Микроавтобус спецназа полиции Латвии столкнулся с грузовиком, полицейские в тяжелом состоянии

24.08.2018
В пятницу утром, 24 августа в Латвии на Сигулдском шоссе произошла авария с участием грузовика и микроавтобуса. "Ужасная авария на виадуке у Сените — полицейский микроавтобус врезался в грузовик Maxima", — написал очевидец.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Четыре причины посетить Ида-Вирумаа
По необъяснимой причине многие жители Эстонии считают Ида-Вирумаа далеким и чужим уездом. На самом деле этот сланцевый уезд – один из наиболее быстро развивающихся туристических регионов, который может удивить всех посетителей независимо от цели визита. Здесь столько же различных возможностей, сколько и ответов на вопрос о том, что привлекает сюда людей снова и снова. Так как лето благоволит, то самое время чуть ближе познакомиться с некоторыми наиболее яркими уголками Ида-Вирумаа. Ясно одно: в Ида-Вирумаа скучать не придется никому!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ