ВИДЕО: На шоссе Таллинн-Тарту полиция задержала ”дом на колесах”, из-под которого вырывались языки пламени

Стражи порядка остановили транспортное средство. Когда его владелец увидел горящее колесо, то очень удивился.

При более тщательной проверке в вагончике, который уже был наполнен дымом, стражи порядка обнаружили дремлющего пьяного мужчину с собакой. У самого водителя также было выявлено алкогольное опьянение.