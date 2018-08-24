24.08.2018, 15:04

ВИДЕО: На шоссе Таллинн-Тарту полиция задержала ”дом на колесах”, из-под которого вырывались языки пламени

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rus.delfi.ee
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Лыунаская префектура сообщает на Facebook, что вчера поздно вечером на шоссе Таллинн-Тарту близ Пуурмани патруль заметил медленно едущий автомобиль с вагончиком для жилья, одно из колес которого грело.

Стражи порядка остановили транспортное средство. Когда его владелец увидел горящее колесо, то очень удивился.

При более тщательной проверке в вагончике, который уже был наполнен дымом, стражи порядка обнаружили дремлющего пьяного мужчину с собакой. У самого водителя также было выявлено алкогольное опьянение.

Tallinn Hockey weekend
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