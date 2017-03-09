ВИДЕО: На шоссе Таллинн-Тарту ”гуру обгона” мчится по обочине и встречке

По социальным сетям гуляет видео: на шоссе Таллинн-Тарту водитель легковушки решил обогнать фуру, но при этом не счел нужным считаться с водителями, едущими по встречной.

Чтобы избежать столкновения, водитель, не растерявшись, выехал на левую обочину. Мимо него пролетают еще несколько автомобилей, в том числе и фура. К счастью, в этой опасной ситуации никто не пострадал.

Инцидент произошел в 8:16 7 марта в 15 км от Пылтсамаа в направлении Тарту.

Калмер Тикерпе из бюро по предупреждению и расследованию нарушений Департамента полиции и погранохраны напоминает участникам дорожного движения, что совершать обгон можно лишь убедившись, что это безопасно!

”В данном видео видно, что обгоняющий водитель при возникновении препятствий был должен прекратить обгон. Такое поведение очень опасно как для него, так и для других участников дорожного движения; счастливая случайность, что никто не пострадал. Я напоминаю всем участникам движения: не рискуйте — живем один раз”, — напомнил Тикерпе.