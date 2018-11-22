ВИДЕО: На шоссе Таллинн-Пярну грузовик как ни в чем не бывало едет на лопнувшей шине

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Читатель Delfi прислал в редакцию видео, на котором видно, как грузовой автомобиль едет по Пярнускому шоссе на лопнувшей шине.