22.11.2018, 21:10
ВИДЕО: На шоссе Таллинн-Пярну грузовик как ни в чем не бывало едет на лопнувшей шине(3)
Читатель Delfi прислал в редакцию видео, на котором видно, как грузовой автомобиль едет по Пярнускому шоссе на лопнувшей шине.
Читатель Delfi прислал в редакцию видео, на котором видно, как грузовой автомобиль едет по Пярнускому шоссе на лопнувшей шине.
По словам читателя, грузовик проехал таким образом около шестидесяти километров.
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