22.11.2018, 21:10

ВИДЕО: На шоссе Таллинн-Пярну грузовик как ни в чем не бывало едет на лопнувшей шине

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rus.delfi.ee
EST 3

Читатель Delfi прислал в редакцию видео, на котором видно, как грузовой автомобиль едет по Пярнускому шоссе на лопнувшей шине.

По словам читателя, грузовик проехал таким образом около шестидесяти километров.

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