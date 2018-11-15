ВИДЕО: На Пярнуском шоссе в Таллинне загорелся распределительный щит у подстанции, около 900 клиентов 20 минут были без электричества

По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, в Центр тревоги поступил вызов в 11:06. На место выехали две пожарные машины, и чтобы окончательно потушить пожар, понадобилось около 20 минут. Для этого использовали углекислый газ и порошковые огнетушители.

По словам пресс-секретаря AS Elektrilevi Пеэтера Лийка, сообщение о пожаре от Центра тревоги поступило в Elektrilevi в 11:12. По прибытии на место электриков выяснилось, что для находящейся рядом подстанции пожар опасности не представлял, и в 11:42 подстанцию снова включили.

К 12:35 без электричества оставалось только одно крыло технической высшей школы. Восстановлением их электроснабжения тогда занимались.

Точная причина пожара выясняется. По словам Лийка, такие ситуации обычно возникают из-за короткого замыкания.