15.11.2018, 13:51
ВИДЕО: На Пярнуском шоссе в Таллинне загорелся распределительный щит у подстанции, около 900 клиентов 20 минут были без электричества
В Таллинне во дворе расположенной на углу Пярнуского шоссе и улицы Вяйке-Амеэрика Таллиннской технической высшей школы сегодня после 11 часов загорелся распределительный щит рядом с электрической подстанцией. Для обеспечения безопасности подстанции там временно отключили электричество, и около 900 клиентов Elektrilevi в том районе из-за этого примерно 20 минут были без электричества.
По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, в Центр тревоги поступил вызов в 11:06. На место выехали две пожарные машины, и чтобы окончательно потушить пожар, понадобилось около 20 минут. Для этого использовали углекислый газ и порошковые огнетушители.
По словам пресс-секретаря AS Elektrilevi Пеэтера Лийка, сообщение о пожаре от Центра тревоги поступило в Elektrilevi в 11:12. По прибытии на место электриков выяснилось, что для находящейся рядом подстанции пожар опасности не представлял, и в 11:42 подстанцию снова включили.
К 12:35 без электричества оставалось только одно крыло технической высшей школы. Восстановлением их электроснабжения тогда занимались.
Точная причина пожара выясняется. По словам Лийка, такие ситуации обычно возникают из-за короткого замыкания.