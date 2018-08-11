ВИДЕО: На площади Вабадузе сломался трамвай

Сегодня после 15 часов дня на площади Вабадузе сломался трамвай, что на какое-то время парализовало трамвайное движение в одном направлении.
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ФОТО: В результате столкновения автобуса и легковушки в Йыгевамаа пострадали восемь человек
11.08.2018
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Читательница — Евгении Чириковой: обидно слышать, что русские сами виноваты в своих проблемах
11.08.2018
"Некоторое время назад в вашей газете было опубликовано открытое письмо президенту Керсти Кальюлайд от Евгении Чириковой. Я не знаю, что ей ответит госпожа президент, но мне очень хочется ответить ей от лица представителей ”пятой колонны” — граждан третьих стран и серопаспортников", — пишет читательница "МК-Эстонии" Светлана.
Дмитрий Пастухов о деле лжемаклера Языковой: да за такие деньги можно полгода и отсидеть!
11.08.2018
"В четверг стало известно, что обвиняемая в многократном и крупномасштабном — это слово хотелось бы особо подчеркнуть — мошенничестве с недвижимостью, а также присвоении чужого имущества Наталья Языкова уже в сентябре может выйти на свободу", — пишет в своем мнении на rus.err.ee журналист Дмиртий Пастухов.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
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Tähtaeg: 21.08.2018
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Toote- ja arveldusosakonna juhataja
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Tähtaeg: 20.08.2018
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FRESENIUS MEDICAL CARE ESTONIA OÜ
Tähtaeg: 01.09.2018
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Projekteerija-tehnik/ insener
NORDIC HOUSES KT OÜ (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 23.08.2018
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Monsanto заплатит 290 млн долларов садовнику за вызванный средством для борьбы с сорняками рак
11.08.2018
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Новость! Фитнес-красавица представляет инновацию в сфере фитнеса
«Неспортивная настолько, что неспортивнее и представить себе невозможно, и брюки 44 размера»,– невероятно, но несколько лет тому назад так себя характеризовала фитнес-модель и тренер Паула Фреймане (Paolа Freeman). Но сейчас СМИ называют Паулу фитнес-красавицей, которая своим примером на пути к красивой фигуре смогла вдохновить десятки тысяч человек.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ