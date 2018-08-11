11.08.2018, 16:06

ВИДЕО: На площади Вабадузе сломался трамвай

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rus.delfi.ee
EST

Сегодня после 15 часов дня на площади Вабадузе сломался трамвай, что на какое-то время парализовало трамвайное движение в одном направлении.

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