ВИДЕО: На пешеходном переходе в центре Таллинна внедорожник чуть не сбил переходивших дорогу рабочих

На прошлой неделе на Нарвском шоссе в центре Таллинна внедорожник чуть не задавил переходивших по пешеходному переходу рабочих.
Смотрите видео. Ролик был опубликован в группе Facebook EZ-дуны!
На прошлой неделе на Нарвском шоссе в центре Таллинна внедорожник чуть не задавил переходивших по пешеходному переходу рабочих.
Смотрите видео. Ролик был опубликован в группе Facebook EZ-дуны!
Group director for information technology
TECH POWER ELECTRONICS GROUP ...
Tähtaeg: 29.07.2018
Päevakajalise foto- ja videosisu juht
EKSPRESS MEEDIA AS
Tähtaeg: 22.07.2018
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