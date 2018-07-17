17.07.2018, 14:20

ВИДЕО: На пешеходном переходе в центре Таллинна внедорожник чуть не сбил переходивших дорогу рабочих

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rus.delfi.ee
EST 3

На прошлой неделе на Нарвском шоссе в центре Таллинна внедорожник чуть не задавил переходивших по пешеходному переходу рабочих.

Смотрите видео. Ролик был опубликован в группе Facebook EZ-дуны!

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