ВИДЕО: На Нымме теэ в Таллинне автомобиль снес светофор и скрылся
Как сообщил читатель Delfi, сегодня на Нымме теэ в Таллинне легковой автомобиль сбил светофор и скрылся с места происшествия.
Как сообщил читатель Delfi, сегодня на Нымме теэ в Таллинне легковой автомобиль сбил светофор и скрылся с места происшествия.
По словам читателя, отколовшиеся от светофора куски отлетели на несколько метров. Насколько известно, в результате случившегося люди не пострадали.
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