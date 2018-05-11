11.05.2018, 22:00

ВИДЕО: На Лаагна теэ у автомобиля на ходу отлетело колесо

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rus.delfi.ee
EST 8

Сегодня около 20 часов на Лаагна теэ в Таллинне у автомобиля на ходу оторвалось колесо. Оно прокатилось на несколько метров вперед и врезалось в ограждение.

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