ВИДЕО: На Лаагна теэ у автомобиля на ходу отлетело колесо

Сегодня около 20 часов на Лаагна теэ в Таллинне у автомобиля на ходу оторвалось колесо. Оно прокатилось на несколько метров вперед и врезалось в ограждение.
Смотрите видео!
Сегодня около 20 часов на Лаагна теэ в Таллинне у автомобиля на ходу оторвалось колесо. Оно прокатилось на несколько метров вперед и врезалось в ограждение.
Смотрите видео!
Customer support analyst
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