ВИДЕО: На автозаправке Circle K произошла драка

Сегодня рано утром на бензозаправке Circle K на окраине Таллинна произошла драка с участием двух мужчин и одной женщины.

Пресс-секретарь полиции сказал Delfi, что они получили сообщение об инциденте в 4:15. ”Произошла драка между одним мужчиной и одной женщиной. Получивший травмы 43-летний мужчина на скорой был доставлен в больницу. Другому мужчину 40 лет. Точные обстоятельства выяснит следствие”, — сказал он.

Circle K в результате инцидента был нанесен материальный урон.

"Сегодня ночью мы стали свидетелями интересного случая в Circle K в Лаагри. Мы с компанией стояли на улице, когда вдруг заметили, что внутри дерутся. Когда мы вошли, то женщина сказала, что это самооборона, но мы видели, что мужчина уже лежал на полу, а она все еще била его ногами”, — рассказал очевидец.

Полиция версию очевидцев до выяснения обстоятельств не подтверждает.