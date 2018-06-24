ВИДЕО: Мчавшийся со скоростью 167 км/ч мотоциклист испугался полиции и упал

В пятницу вечером на шоссе Яэсмяэ-Хаапсалу ехавшие на автомобиле без спецзнаков полицейские заметили мотоцикл, двигавшийся со скоростью 167 км/ч. Стражи порядка передали информацию другому патрулю.

Заметив патрульную машину с мигалками, мотоциклист не справился с управлением и упал. Мужчина не пострадал только лишь случаю и благодаря хорошей экипировке. Он был трезв и имел права соответствующей категории.

По факту случившегося возбуждено дело о проступке.

Полиция отмечает, что движение на такой скорости неприемлемо, особенно в дождливую погоду.