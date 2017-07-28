ВИДЕО: Мать потерявшегося в Старом городе 4-летнего мальчика благодарит нашедшую его женщину

Потерявшийся в Старом городе Таллинна 4-летний мальчик вернулся к матери благодаря внимательной женщине, которая сообщила о ребенке в полицию и была вместе с мальчиком до прибытия блюстителей порядка.

В среду, 26 июля, за несколько минут до 11 часов дня Центр тревоги получил тревожное сообщение, что в Таллинне в Старом городе пропал 4-летний мальчик.

Информацию незамедлительно передали всем находящимся в районе патрулям, находившиеся в велопатруле в Старом городе блюстители порядка и помощник полицейского начали искать ребенка. В то же время дежурные полиции начали прорабатывать городские камеры наблюдения.

Вскоре после сообщения о пропаже ребенка в Центр тревоги позвонила Керли, которая заметила шедшего вниз по Олевимяги ребенка. Мальчик казался растерянным и заблудившимся. Керли, у которой у самой дома ребенок такого же возраста, поговорила с мальчиком и, хотя они разговаривали на разных языках, она сразу поняла, что мальчик нуждается в помощи. Керли взяла ребенка под свою опеку до прибытия блюстителей порядка.

Видеокамера запечатлела эмоциональный момент, когда на улице Пикк встретились прибывшие за ребенком полицейские, убитая горем мать и нашедшая ребенка Керли. Благодарная мать обняла Керли, и было видно, что камень упал с души всех участников событий.