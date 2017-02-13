ВИДЕО: "Мастер-класс" агрессивного поведения на дороге? В Таллинне мужчина запрыгнул на крышу Chrysler

В группе "EZ-дуны!" в социальной сети Facebook один из пользователей разместил видео, заснятое в Таллинне.

На видео запечатлен момент, как мужчина запрыгивает на капот автомобиля Chrysler, а затем на крышу. Именно в это время Chrysler начал движение.

В редакцию Delfi обратился мужчина, который рассказал, что это он запечатлен на крыше машины.

По словам мыжчины, немного ранее водитель Chrysler врезался в его машину и попытался скрыться с места происшествия. Мужчина догнал Chrysler и попытался воспрепятствовать ему вновь уехать. А именно - вышел из машины, когда поток остановился на светофоре и подошел к Chrysler спереди.

Водитель Chrysler нажал на газ, машина уперлась в колени мужчине. Сразу же мужчина запрыгнул на капот, а затем крышу Chrysler. Мужчина добавил, что, к счастью, он удачно приземлился на асфальт.

Пострадавший обратился с заявлением в полицию.