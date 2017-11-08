08.11.2017, 21:30

ВИДЕО: Маленькая девочка выбежала из-за автобуса прямо под колеса автомобиля

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rus.delfi.ee
EST

Неделю назад проезжавший по Вильде теэ в Таллинне мужчина оказался участником ужасного инцидента, а ходе которого из-за городского автобуса под колеса его машины выбежала маленькая девочка со школьным ранцем.

К счастью, водителю удалось вовремя сбавить скорость и избежать худшего. Также он опубликовал в соцсетях видео, чтобы родители еще раз напомнили своим детям, что на дороге следует быть предельно внимательными.

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