ВИДЕО: Лось на дороге — быть беде. Автомобили чудом избежали столкновения

Читатель прислал Delfi запись с видеорегистратора, на которой запечатлен момент, когда на дорогу внезапно выбегает лось. К счастью, водители двух автомобилей успели вовремя за тормозить и избежали столкновения. В итоге никто не пострадал, в том числе и злосчастный лось.
TOP НОВОСТИ
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Хорватия победила Нигерию и обошла Аргентину
16.06.2018
-
Sa hea hoog tegevjuht
HOOLEKANDETEENUSED AS
Tähtaeg: 17.06.2018
-
Juhatuse liige
HARIDUSE INFOTEHNOLOOGIA SA ...
Tähtaeg: 02.07.2018
-
Müügiesindaja
HUSQVARNA GROUP (ARIKO RESERV OÜ)
Tähtaeg: 22.06.2018
-
Peakonstruktor
NORD PROJEKT AS (M-PARTNER HR OÜ)
Tähtaeg: 20.06.2018
-
-