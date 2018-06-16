ВИДЕО: Лось на дороге — быть беде. Автомобили чудом избежали столкновения

Читатель прислал Delfi запись с видеорегистратора, на которой запечатлен момент, когда на дорогу внезапно выбегает лось. К счастью, водители двух автомобилей успели вовремя за тормозить и избежали столкновения. В итоге никто не пострадал, в том числе и злосчастный лось.