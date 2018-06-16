16.06.2018, 22:00

ВИДЕО: Лось на дороге — быть беде. Автомобили чудом избежали столкновения

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rus.delfi.ee
EST 1

Читатель прислал Delfi запись с видеорегистратора, на которой запечатлен момент, когда на дорогу внезапно выбегает лось. К счастью, водители двух автомобилей успели вовремя за тормозить и избежали столкновения. В итоге никто не пострадал, в том числе и злосчастный лось.

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