ВИДЕО: Летевшая по заснеженному шоссе фура угодила в кювет

Бортовая камера технической машины для уборки дорог на прошлой неделе запечатлела ДТП, произошедшее на шоссе Таллинн-Нарва на прошлой неделе.

Фура, ехавшая на большой скорости, пронеслась мимо машины, после чего ее водитель потерял управление, и машина вылетела на обочину.

”Предельная скорость не есть человеческое право. Уважайте дорожных работников, и в сегодняшних сложных погодных условиях поддержите машины по уборке; и, пожалуйста, в зоне работ снизьте скорость”, — написала на своей страничке в соцсети госфирма по обслуживанию дорог Eesti Teed.

В ДТП, описанном выше, никто не пострадал.