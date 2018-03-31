ВИДЕО: Курьер так спешит доставить клиенту еду, что забывает о ПДД напрочь

Читатель Delfi прислал в редакцию снятое на прошлой неделе в Таллинне видео, на котором видно, как курьер службы по доставке еды настолько спешит, что выезжает на перекресток на запрещающий сигнал светофора и поворачивает на улицу с односторонним движением, направление которого с его собственным не совпадает.

”Это крайне прискорбный инцидент. Мы ни в коем случае не поощряем нарушение и игнорирование правил дорожного движения со стороны tellitoit.ee. Мы, несомненно, свяжемся с этим работником и со всей серьезностью обсудим ситуацию”, — прокомментировал представитель Telli Toit OÜ Райки Рейнсоо.