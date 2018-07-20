20.07.2018, 18:20

ВИДЕО: Куда опаздывает? Автомобиль совершает обгон и проскакивает через перекресток на красный

 (6)
rus.delfi.ee
EST 4

Читатель Delfi прислал в редакцию видео, на котором видно, как автомобиль Renault совершает прямо перед перекрестком обгон и проскакивает на красный свет.

Смотрите видео!

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Обманутая в Индии бизнесвумен: почетный консул Эстонии на помощь людям не спешит

20.07.2018
18 июня индийская газета с тиражом более миллиона экземпляров Deccan Chronicle опубликовала в своей сетевой версии статью о том, как эстонского предпринимателя Нелли Осадолор обвели вокруг пальца. Женщина обратилась в полицию города Бангалор с заявлением о том, что одна местная фирма обманула ее почти на 6000 евро.
Подробнее


Советнице министра Янека Мягги оказали экстренную медпомощь за пять минут, а 80-летняя бабушка просидела в приемной несколько часов

20.07.2018
Посетившая сегодня отделение экстренной медицины Вильяндиской больницы женщина рассказала о том, как прибывшую туда же советницу министра государственного управления Марику Лиллеметс приняли за пять минут, в то время как она и ее бабушка были вынуждены сидеть там часами.
Подробнее



ВИДЕО DELFI: Ужин на небесах! Dinner in the sky предлагает гостям экстрасенсорную охрану и возможность пощекотать нервы

20.07.2018
Dinner in the sky — это уникальный проект, благодаря которому все желающие могут поужинать на небесах. Специальная конструкция поднимает гостей на высоту 50 метров над землей, где помимо вкусной еды гостей ждут великолепный вид и живая музыка.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police LEICESTER PL.15217JSBL/03
199,- €
169,15 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
360,- €
334,80 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106881003
117,90 €
70,74 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107052002
139,50 €
83,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106532001
171,90 €
103,14 €

Число жертв вспышки сальмонеллеза выросло до 24. Клиент NOA: в понедельник терраса была полна посетителей

20.07.2018
Департамент здоровья сообщает, что количество людей, которых коснулась вспышка сальмонеллеза, получившая начало с ресторана NOA, выросло до 24. 14 из них нуждались в госпитализации.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕО | Бьют дубинками и льют воду, чтобы захлебнулся: опубликована запись пытки заключенного в российской колонии

20.07.2018
"Новая газета" опубликовала 10-минутную видеозапись, на которой запечатлены пытки заключенного в ярославской исправительной колонии N1 Евгения Макарова.
Подробнее

”Можете со своими вопросами пойти в ж…”, или Как на самом деле в Эстонии работает защита данных GDPR

20.07.2018
Пользователь Reddit из Эстонии опубликовал беседу своего друга с предприятием Firmavabaks.net, занимающимся ликвидацией фирм. Друг спросил о законности обработки своих данных, исходя из GDPR, на что был послан далеко и надолго.
Подробнее

ФОТО: Главные трофеи европейского футбола прибыли в Эстонию

20.07.2018
В эстонской столице стартовало кубковое турне с главными трофеями европейского клубного футбола. Акция приурочена к поединку за Суперкубок УЕФА между двумя испанскими клубами - победитель Лиги чемпионов "Реал" сразится 15 августа на "А Ле Кок Арене" с триумфатором Лиги Европы "Атлетико".
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ