ВИДЕО: Куда опаздывает? Автомобиль совершает обгон и проскакивает через перекресток на красный

Читатель Delfi прислал в редакцию видео, на котором видно, как автомобиль Renault совершает прямо перед перекрестком обгон и проскакивает на красный свет.
Смотрите видео!
Читатель Delfi прислал в редакцию видео, на котором видно, как автомобиль Renault совершает прямо перед перекрестком обгон и проскакивает на красный свет.
Смотрите видео!
Hooldaja
FRESENIUS MEDICAL CARE ESTONIA OÜ
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