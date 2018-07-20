20.07.2018, 18:20

ВИДЕО: Куда опаздывает? Автомобиль совершает обгон и проскакивает через перекресток на красный

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rus.delfi.ee
EST 1

Читатель Delfi прислал в редакцию видео, на котором видно, как автомобиль Renault совершает прямо перед перекрестком обгон и проскакивает на красный свет.

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