ВИДЕО: Карма наказала водителя: микроавтобус перевернулся при опасном обгоне

Читатель Delfi прислал видео со своего регистратора, зафиксировавшее, как через секунду после обгона микроавтобус перевернулся на крышу.
15.05.2018, 12:29
Читатель Delfi прислал видео со своего регистратора, зафиксировавшее, как через секунду после обгона микроавтобус перевернулся на крышу.
Kommunikatsioonijuht
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