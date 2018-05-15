15.05.2018, 12:29

ВИДЕО: Карма наказала водителя: микроавтобус перевернулся при опасном обгоне

 (5)
rus.delfi.ee
EST

Читатель Delfi прислал видео со своего регистратора, зафиксировавшее, как через секунду после обгона микроавтобус перевернулся на крышу.

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