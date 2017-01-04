Очевидцы засняли ту самую ворону и момент кражи паспорта.
ВИДЕО: Как ворона украла у эстонца паспорт на российской границе(5)
На прошлой неделе в СМИ сообщали о том, ворона украла паспорт у гражданина Эстонии во время прохождения российско-эстонской границы в Ивангороде.
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