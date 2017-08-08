ВИДЕО: Как в боевике! Арест известного эстонского криминального авторитета Вячеслава Гулевича

Госполиция Испании и агенты гражданских спецслужб по просьбе эстонских властей провели в провинции Малага операцию с участием эстонской полиции, в результате которой были задержаны четверо мужчин в возрасте 27-57 лет, в том числе известный криминальный авторитет Вячеслав Гулевич. Смотрите, как это происходило.

Задержанный в Испании предполагаемый главарь наркобанды был заключен под стражу по решению суда. В отношении заключения под стражу задержанных в Эстонии суд вынесет решение в ближайшее время.

Надежный источник сказал Delfi, что задержанным в Испании является Вячеслав Гулевич. В Департаменте полиции и погранохраны подтвердили, что он есть среди задержанных.

Десять лет назад издание Eesti Ekspress писало, что Гулевич, также известный как Слава Кемеровский, является лидером самой влиятельной и опасной группировка в Эстонии — Кемеровской.

В Государственной прокуратуре подтвердили, что задержанные на этой неделе по подозрению в наркобизнесе являются членами Кемереовской преступной группировки. В Испании был задержан предположительный главарь банды (по данным Delfi, речь идет о Гулевиче). В Эстонии задержаны трое человек, один из них являлся ключевой фигурой, двое остальных — рядовыми членами группировки. ”На основании собранных доказательств можно утверждать, что в преступной группировке было четкое распределение ролей и задач. Действительной целью преступной группировки являлось совершение наркопреступлений с целью получения криминальной прибыли”, — сообщил государственный прокурор Вахур Верте. ”Не исключаю, что круг подозреваемых по данному уголовному делу расширится”, — добавил он.