ВИДЕО: Как сотрудники ЦеКриПо задержали предполагаемых главарей банды

Центральная криминальная полиция на этой неделе задержала известных бизнесменов Хуберта Хирве и Павла Гаммера, а также около десяти связанных с ними людей. Сегодня появилось видео их задержания.

Ранее в СМИ писали о том, что Хирве и Гаммер связаны с обанкротившейся фирмой MiniCredit, занимавшейся быстрыми кредитами.

Задержаны также и бывший полицейский и сотрудник КаПо. Прокуратура ходатайствует об аресте семерых, соответствующие заседания проходят в настоящий момент. Остальных задержанных отпустят после проведения следственных действий — не позднее 48 часов с момента задержания.